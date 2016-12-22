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В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара
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В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара
Политика, 12:57
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В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара
Пресс-секретарь президента пояснил слова Владимира Путина о том, что после ядерного удара «мы попадем в рай», а противники «просто сдохнут»
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Комментируя высказывание Владимира Путина, которое он сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Песков заявил, что президент говорил не о рае и не о том, кто куда попадет, сообщает корреспондент РБК.

«Многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право на превентивный удар», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что Россия не может наносить превентивный удар. «Но если на нас нападут с использованием ядерного оружия, или само существование государства окажется под угрозой, то Россия считает себе вправе использовать ядерное оружие. Если на нас нападут, то оппоненты «попадут кто в рай, кто в ад», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Выступая на прошлой неделе на сессии клуба, Путин напомнил, что у России есть система ядерного предупреждения о ракетном нападении. «Когда мы убеждаемся, что атака идет на территорию России, мы после этого наносим ответный удар. Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами катастрофы. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну, а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал президент.

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В действующей Военной доктрине России (п. 27) от 2014 года говорится, что страна «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения». Это также касается агрессии с применением обычного оружия, если «под угрозу поставлено само существование государства».

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Авторы: Артем Филипенок, Владимир Дергачев.
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