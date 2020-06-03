В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить применение документов, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе указов мэра столицы для обобщения нормативно-правовой практики по этому вопросу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, поступившем в РБК.

«Разъясняем, что поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы», — говорится в сообщении.

Правительство указало, что целью проверки является «обобщение существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем». Во время проверки оценят нормативно-правовые акты регионального и федерального уровня, включая собственные акты правительства.