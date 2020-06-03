В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Фото: Павел Головкин / AP

Ситуация с коронавирусом в России и на Украине постепенно стабилизируется, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице ВОЗ в Facebook.

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию [заболеваемости COVID-19] или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», — сказал Клюге.

Клюге отметил, что всего по состоянию на 3 июня в европейском регионе коронавирус выявили у более 2,2 млн человек, более 181 тыс. умерли.

Согласно последним данным федерального оперативного штаба, в России зафиксировали более 432,2 тыс. случаев коронавируса. За прошедшие сутки в стране выявили 8,5 тыс. новых случаев, в Москве — 1,8 тыс. Суточный прирост в Москве 3 июня стал наименьшим с середины апреля. Ранее меньше случаев за сутки выявили 16 апреля, когда заболевание подтвердил у 1370 человек.



На Украине, согласно последним официальным данным, выявили 24,8 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 735 человек умерли, более 10 тыс. выздоровели. За прошедшие стуки в стране подтвердили 483 новых случая заражения.