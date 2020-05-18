Роскачество выявило превышение нормы мышьяка в креветках

В то же время в продукциях семи торговых марок эксперты не выявили превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов. В креветках также не обнаружили красителей и консервантов. Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок соответствуют требованиям.

Ранее Роскачество обнаружило мышьяк и кадмий в картофельных и свекольных чипсах. Кадмий выявили в продукции Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель» и Kracks. Сразу и кадмий, и мышьяк обнаружили в свекольных чипсах «Здороведа».