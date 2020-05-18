Роскачество выявило превышение нормы мышьяка в креветках
Эксперты Роскачества выявили превышение допустимых норм мышьяка в креветках нескольких торговых марок, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Роскачество проверило продукцию семи наиболее распространенных торговых марок: «Бухта изобилия», «Каждый день», Agama, Fine Life, Fish House, Polar premium, Vici Приорити.
Содержание мышьяка, превышающее нормы технического регламента Таможенного союза, эксперты обнаружили в креветках Polar premium и «Каждый день». В продукции «Каждый день» эксперты выявили также следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина).
При этом в Роскачестве подчеркнули, что само слово «мышьяк» вызывает опасение у потребителей, однако этот элемент, содержащийся в организме водных беспозвоночных, может быть неопасным для человека.