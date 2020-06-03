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Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Россия обладает четырьмя конкурентными преимуществами перед другими странами: кадрами, наукой, природными ресурсами и силой духа. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

По словам Мантурова, в стране много высококлассных специалистов, а из-за границы возвращаются профессионалы, уехавшие в 90-х годах прошлого века из-за низких зарплат. Сейчас же Россия может предоставить им конкурентные условия.

Наличие фундаментальной науки позволяет стране реализовывать самые сложные задачи. «Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — заявил глава Минпромторга.

Мантуров словами «не барахлит» описал поездку на автомобиле Aurus
Общество
Денис Мантуров

Значительные объемы природных ресурсов, а частности углеводородов, позволяют реализовывать проекты по их переработке и дают недорогую электроэнергию.

Национальная сила духа, по мнению Мантурова, заключается «в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы».

Ранее в апреле Мантуров говорил, что новые вызовы и работа в чрезвычайном режиме дают ему «постоянный драйв», поэтому работа в правительстве не может надоесть.

«Это стимулирует к нахождению правильных решений, управленческих, в первую очередь, для того, чтобы те отрасли, за которые отвечаешь, правильно функционировали», — пояснил министр.

Теги: Денис Мантуров, Россия
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