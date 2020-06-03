Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Россия обладает четырьмя конкурентными преимуществами перед другими странами: кадрами, наукой, природными ресурсами и силой духа. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

По словам Мантурова, в стране много высококлассных специалистов, а из-за границы возвращаются профессионалы, уехавшие в 90-х годах прошлого века из-за низких зарплат. Сейчас же Россия может предоставить им конкурентные условия.

Наличие фундаментальной науки позволяет стране реализовывать самые сложные задачи. «Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — заявил глава Минпромторга.

Значительные объемы природных ресурсов, а частности углеводородов, позволяют реализовывать проекты по их переработке и дают недорогую электроэнергию.