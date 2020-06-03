Минобороны сообщило об испытании вакцины от COVID на обезьянах и хомяках

Вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, испытывалась на обезьянах и хомяках. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник НИИ Сергей Борисевич.

Доклинические испытания вакцины предполагали тесты на животных. «Были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность», — рассказал Борисевич.

Ранее 2 июня в Минобороны заявили, что отобрали из числа военнослужащих 50 добровольцев для клинических испытаний вакцины. Борисевич добавил, что все добровольцы — служащие по контракту, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет. Среди них пять женщин. отбор прошли физически здоровые люди, не имеющие вредных привычек.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков сообщил, что в число испытателей вакцины вошли десять военных медработников, включая троих врачей. Исследования препарата на людях планируется завершить до конца июля.