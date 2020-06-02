Журналист рассказал об участии в испытании вакцины от коронавируса

Британский журналист The Independent Джек Соммерс рассказал об участии в клиническом испытании вакцины от коронавирусной инфекции.

Соммерс был одним из первых добровольцев, на которых Оксфордский университет начал испытывать свою вакцину с 23 апреля. Для этого он зарегистрировал специальный банковский счет, куда ему перевели £235 (более 20 тыс. руб.) за посещение больницы.

Кроме того, все добровольцы заполнили анкету, в которой должны были рассказать о своем здоровье, перенесенных заболеваниях и членах семьи. В больнице он сдал анализы и заполнил документы, после чего стал ждать одобрения его кандидатуры на роль испытателя вакцины.

Через несколько дней Соммерса снова пригласили в больницу, где сделали инъекцию вакцины. Он заявил, что укол был безболезненным. Свои ощущения после вакцинации и побочные эффекты он должен был записывать в онлайн-дневник.

«Моим самым худшим побочным эффектом, похоже, была паранойя», — написал Соммерс. По его словам, дважды у него поднималась температура перед сном, но журналист не исключает, что ему это могло просто показаться. В течение следующих недель у него не проявилось больше никаких побочных эффектов.

Вакцину от коронавируса собираются тестировать и в России. 2 июня Минобороны сообщило, что отобрало 50 добровольцев, включая пятерых женщин, для испытаний. Все военнослужащие прошли медицинское обследование и показали хорошее здоровье.

Клиническое исследование начнется 3 июня в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны в закрытом городе Сергиев Посад-6.