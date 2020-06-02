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Суд оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. руб. сеть магазинов сети «Красное & Белое», сообщили РБК в компании.

Решение о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КОАП России за нарушение санитарно-эпидемиологических норм суд принял в отношении семи магазинов. Заседание по делу ООО «Лабиринт-Екатеринбург» проходило во вторник, 2 июня, говорится на сайте суда.

«Все нарушения, которые выявили специалисты Роспотребнадзора, были устранены на момент составления протокола и передачи материалов дела в суд», — заявили в компании, не уточнив, намерены ли они оспаривать вынесенный штраф.

РБК направил запрос в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

На Урале после вспышки COVID на складе сети «Красное & Белое» завели дело
Общество
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе ООО «Абсолют» в Екатеринбурге, который обслуживает сеть «Красное & Белое». По результатам проверки прокуратуры были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В ведомстве отметили, что с 5 по 26 мая среди сотрудников склада было зафиксировано 180 случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил нарушения норм и в магазинах сети. В частности, упоминалось отсутствие температурного контроля на входе для работников магазинов, отсутствие средств защиты, дезинфицирующих средств и их необходимого запаса на пять дней, а также отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных людей.

Теги: новости РБК, «Красное & Белое», алкоголь, коронавирус
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