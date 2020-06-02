Суд оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое» в Екатеринбурге

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. руб. сеть магазинов сети «Красное & Белое», сообщили РБК в компании.

Решение о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КОАП России за нарушение санитарно-эпидемиологических норм суд принял в отношении семи магазинов. Заседание по делу ООО «Лабиринт-Екатеринбург» проходило во вторник, 2 июня, говорится на сайте суда.

«Все нарушения, которые выявили специалисты Роспотребнадзора, были устранены на момент составления протокола и передачи материалов дела в суд», — заявили в компании, не уточнив, намерены ли они оспаривать вынесенный штраф.

РБК направил запрос в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.