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Вице-премьер назвал число готовых к снятию ограничений регионов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

35 регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже 35 субъектов готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений, семь — уже переходят даже на второй этап», — сказал он.

Чернышенко отметил, что ситуация с коронавирусом в России начинает стабилизироваться и количество выписавшихся превышает количество заболевших. Он также добавил, что удалось добиться результатов в поиске вакцины и осенью, возможно, уже получится начать вакцинацию.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений. План состоит из трех этапов. На первом этапе предполагается разрешить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также открыть небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе смогут возобновить работу предприятия большей площади и некоторые образовательные организации.

На третьем этапе смогут открыться все предприятия торговли и сферы услуг без ограничений по числу посетителей и площади. Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в группе риска, — для людей старше 65 лет. Для них на всех этапах режим самоизоляции сохраняется.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Теги: коронавирус, COVID-19, Дмитрий Чернышенко
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