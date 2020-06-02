Вице-премьер назвал число готовых к снятию ограничений регионов

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35 регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже 35 субъектов готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений, семь — уже переходят даже на второй этап», — сказал он.

Чернышенко отметил, что ситуация с коронавирусом в России начинает стабилизироваться и количество выписавшихся превышает количество заболевших. Он также добавил, что удалось добиться результатов в поиске вакцины и осенью, возможно, уже получится начать вакцинацию.

В начале мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений. План состоит из трех этапов. На первом этапе предполагается разрешить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также открыть небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе смогут возобновить работу предприятия большей площади и некоторые образовательные организации.