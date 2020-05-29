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Власти Москвы назвали условия открытия торговых центров

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве с 1 июня откроются торговые центры, однако в них не будут работать пункты общественного питания, детские зоны и спортзалы. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

По его словам, помимо этого, с 1 июня возобновят работу около 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами и около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг.

«Это порядка 300 тыс. человек, которые вернутся на работу в понедельник, и для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно оформить цифровые пропуска», — сказал Немерюк.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Он отметил, что к пропускам нужно привязать транспортные или социальные карты или номера личных автомобилей.

Накануне столичные власти опубликовали карту с графиком прогулок, которые разрешили москвичам с 1 июня. Немерюк отмечал, что открытие предприятий общественного питания начнется на следующем этапе смягчения ограничений.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что следующий этап отмены ограничений из-за коронавируса может начаться через две недели. По ее словам, сейчас необходимо не допустить скопления людей, поэтому был введен график.

Теги: Москва, торговые центры, коронавирус
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