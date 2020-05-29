Власти Москвы назвали условия открытия торговых центров

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В Москве с 1 июня откроются торговые центры, однако в них не будут работать пункты общественного питания, детские зоны и спортзалы. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

По его словам, помимо этого, с 1 июня возобновят работу около 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами и около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг.

«Это порядка 300 тыс. человек, которые вернутся на работу в понедельник, и для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно оформить цифровые пропуска», — сказал Немерюк.

Он отметил, что к пропускам нужно привязать транспортные или социальные карты или номера личных автомобилей.