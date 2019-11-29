В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

«По подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», — говорится в сообщении ФСБ.

Агентство отмечает, что правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК России).

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