Политика , 29 ноя, 10:40
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В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Крыму гражданку России, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
«По подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», — говорится в сообщении ФСБ.
Агентство отмечает, что правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК России).
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