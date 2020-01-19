Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.

В погранслужбе пояснили, что одному из актеров запретили пересекать границу из-за посещения «оккупированной территории Крыма». Ему также отказали во въезде на Украину и поставили соответствующую отметку в паспорте. Еще троих россиян не пропустили через границу, потому что они не смогли объяснить цели пребывания в стране.

Погранслужба не уточнила, о каких именно актерах идет речь. По данным источников «Укринформ», во въезде в страну отказали актеру Сергею Колесникову, а актриса Лариса Удовиченко и двое ее сопровождающих не смогли объяснить цель своего пребывания. Как сообщила на своей странице в Facebook компания — организатор спектакля, в котором должны были играть 19 января российские актеры, показ постановки отменили, из-за того что их не пустили в страну, сообщил портал «Цензор.Нет». В гастролях также должен был участвовать актер Марат Башаров, но он в страну не полетел, отметила «Украинская правда».

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