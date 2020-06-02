Мурашко назвал условие для возвращения жизни в привычное русло

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Жизнь вернется в привычное русло после появления в России лекарства или вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», передает «РИА Новости».

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — отметил он.

По его словам, сейчас все усилия направлены на поиск фармацевтического компонента, чтобы начать управлять эпидемиологической ситуацией в стране.

Мурашко в мае назвал вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 главным условием отмены всех ограничений и возвращения к полноценной жизни. По его данным, первые препараты для вакцинации появятся в России ближе к последней декаде июля.