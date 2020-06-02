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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал условие для возвращения жизни в привычное русло

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Жизнь вернется в привычное русло после появления в России лекарства или вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», передает «РИА Новости».

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — отметил он.

По его словам, сейчас все усилия направлены на поиск фармацевтического компонента, чтобы начать управлять эпидемиологической ситуацией в стране.

Мурашко в мае назвал вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 главным условием отмены всех ограничений и возвращения к полноценной жизни. По его данным, первые препараты для вакцинации появятся в России ближе к последней декаде июля.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось избежать взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. По его словам, эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется, что позволяет возвращаться к нормальной жизни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале мая отметила, что частичные ограничения будут сохранены до начала массовой вакцинации. Отмена принятых при эпидемии правил поведения произойдет только после разработки вакцины, добавила она.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мурашко, коронавирус, вакцина
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