В Москве выявили более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки зафиксировали 2 286 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб.

Чуть менее половины из этих зараженных (42,3%) находятся в возрастной группе 18-45 лет. Также за 1 июня выздоровели 6 030 человек, еще 71 пациент умер.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в столице увеличилось до 185 374 человек, 88 269 пациентов вылечились, число летальных исходов составляет 2 624.

Число вылечившихся в Москве вновь превысило число новых случаев заражения. До этого, 31 мая и 1 июня, показатели выздоровления резко упали до 1 855 и 2 060 соответственно.