В Москве задержали устроившего стрельбу мужчину

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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В правоохранительные органы поступило сообщение о звуках стрельбы на улице Чусовская, 2.

«Сотрудниками полиции во дворовой территории был задержан мужчина 1989 года рождения, который из охолощенного оружия произвел несколько выстрелов вверх», — отметили в пресс-службе, добавив, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель главка добавил, что от стрельбы никто не пострадал. Мужчину доставили в отделение полиции, оружие изъяли. Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.