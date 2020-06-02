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В Москве задержали устроившего стрельбу мужчину

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В правоохранительные органы поступило сообщение о звуках стрельбы на улице Чусовская, 2.

«Сотрудниками полиции во дворовой территории был задержан мужчина 1989 года рождения, который из охолощенного оружия произвел несколько выстрелов вверх», — отметили в пресс-службе, добавив, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: solncewochat / Telegram

Представитель главка добавил, что от стрельбы никто не пострадал. Мужчину доставили в отделение полиции, оружие изъяли. Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточняет ТАСС, у мужчины были изъяты охолощенные автомат Иж-161 и пистолет модели «ТТ-СХ». В день происшествия он праздновал свой день рождения.

Ранее, 29 мая, на улице Богданова столичного района Солнцево произошел конфликт, в ходе которого неизвестный, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в сторону своего оппонента. Тот в ответ также сделал несколько выстрелов из травматического оружия.
 

Теги: Москва, задержание, автомат, стрельба, новости РБК
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