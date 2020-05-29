Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево

Фото: solncewochat / Telegram

В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«По предварительной информации, произошел конфликт между гражданами. В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия», — добавили в полиции.

В пресс-службе отметили, что на данный момент информация о пострадавших в полицию не поступала. «На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заявили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД уточняет, что инцидент произошел в районе дома 16 на улице Богданова. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что несколько участников конфликта скрылись от мужчины с оружием на автомобиле.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в результате инцидента из-за стрельбы в Солнцево пострадал 19-лет юноша. По данным телегам-канала, его направили в одну из московских больниц.