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В МВД раскрыли детали перестрелки в московском районе Солнцево

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В перестрелке в столичном районе Солнцево участвовали сотрудник магазина и неизвестный. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Конфликт произошел ранее 29 мая на улице Богданова. «В ходе конфликта неизвестный, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в сторону своего оппонента», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что сотрудник магазина в ответ также сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

В пресс-службе добавили, что по факту случившегося проводится проверка.

Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево
Общество
Фото: solncewochat / Telegram

Источник ТАСС ранее сообщал, что несколько участников конфликта скрылись от мужчины с оружием на машине. Telegram-канал Mash писал, что в результате стрельбы пострадал 19-летний мужчина.

Теги: перестрелка, МВД Москвы, новости РБК
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