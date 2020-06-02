Более 6 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 6030 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает департамент здравоохранения Москвы.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269», — уточнила Ракова.

Накануне Ракова сообщала о 2 тыс. новых выздоровлений за сутки в Москве.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве с начала распространения эпидемии коронавирусом заразилось более 183 тыс. человек. При этом число активных случаев (без учета выздоровевших и умерших) составляет 98 тыс. Накануне число смертельных случаев в Москве превысило 2,5 тыс.