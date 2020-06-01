В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 2 тыс. пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выздоровели более 2 тыс. человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239», — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Таким образом, число вылечившихся за сутки пациентов превысило этот показатель за 31 мая почти на 200 человек. В воскресенье оперативный штаб сообщал, что из больниц выписались 1855 человек.

Вечером 31 мая московские власти сообщили, что число умерших от вызванных коронавирусом осложнений превысило 2,5 тыс. За сутки умерли еще 76 человек. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в столице составило 2553.