Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
Минкомсвязь предложила подключить «Авито», ЦИАН и «Авто.ру» к госуслугам Бизнес, 09:19 Москва и мировые столицы: сколько стоит поддержка бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 09:12 Просто читайте мои твиты: инвестор-циник Карл Айкан — о пути к успеху Pro, 09:05 В «Уральских авиалиниях» предупредили о сокращении авиаперевозок на 50% Бизнес, 09:00 Серия А представила календарь оставшихся матчей чемпионата Спорт, 08:59 В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за дождя и ветра Общество, 08:52 Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США Спорт, 08:40 Черчесов назвал нестандартным решение «Локомотива» расстаться с Семиным Спорт, 08:23 Протестующие разграбили магазины на Манхэттене Общество, 08:21 Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 Общество, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 РБК Pro: как доказать форс-мажор в суде. Кейсы Pro, 08:00 Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля Финансы, 08:00 Боксер Флойд Мейвезер оплатит похороны погибшего в США афроамериканца Спорт, 07:56
Общество ,  
0 

В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за дождя и ветра

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Утром и днем 4 июня на территории Приморского края ожидаются дождь с грозой и порывистый ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

В центральных и восточных районах Приморья пройдут локальные очень сильные дожди, за 12 часов там может выпасть до 50 мм осадков, говорится в сообщении. На северо-востоке края дожди продолжатся ночью 5 июня.

Кроме того, в Приморье ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 м/с, указали в ведомстве. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на реках бассейна Уссури в центральных районах края вода может подняться на 1,4 м.

«Возможны кратковременные выходы участков рек из берегов, с подтоплением пониженных территорий и поймы», — сообщили в главке МЧС. Кроме того, в ведомстве предупредили об опасности сбоя электроснабжения, обрушении шатких конструкций и авариях на линиях связи.

Май в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экстренное предупреждение в Приморье ранее было объявлено на 1 и 2 июня. Во вторник дожди с 15–30 мм осадков продолжатся в северной половине края, также ожидаются грозы и ветер до 20 м/с. 

Ранее, 31 мая, предупреждение МЧС о ливнях и грозе действовало в Москве и Подмосковье. Жителей предупредили о грозе и порывах ветра до 20 м/c. По данным проекта центра погоды «Фобос» «Метеовести», прошедший май в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.За этот месяц в городе выпало 147 мм осадков.

Теги: погода, шторм, Приморье
Материалы по теме
Воробьев оценил ситуацию с подтоплениями в Подмосковье из-за дождей
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter