В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за дождя и ветра

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Утром и днем 4 июня на территории Приморского края ожидаются дождь с грозой и порывистый ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

В центральных и восточных районах Приморья пройдут локальные очень сильные дожди, за 12 часов там может выпасть до 50 мм осадков, говорится в сообщении. На северо-востоке края дожди продолжатся ночью 5 июня.

Кроме того, в Приморье ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 м/с, указали в ведомстве. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на реках бассейна Уссури в центральных районах края вода может подняться на 1,4 м.

«Возможны кратковременные выходы участков рек из берегов, с подтоплением пониженных территорий и поймы», — сообщили в главке МЧС. Кроме того, в ведомстве предупредили об опасности сбоя электроснабжения, обрушении шатких конструкций и авариях на линиях связи.