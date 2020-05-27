МЧС предупредило бизнесменов о мошенничестве под видом проверок

МЧС России предупредило бизнесменов о мошенниках, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки противопожарной безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в МЧС, в группу риска попадают бизнесмены, которые работают в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Им по телефону, в соцсетях и при личном посещении учреждений сообщают якобы о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти.

Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС, выявляют нарушения и предлагают в обмен на вознаграждение уладить проблему. Как отметили в МЧС, предприниматели часто отдают мошенникам деньги и сувениры за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время.

«Лучший способ избежать ловушек — зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделений», — сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, на сайте размещена информация о должностных лицах и их контактные телефоны. Также информацию об участии определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении того или иного объекта можно проверить по «телефону доверия».