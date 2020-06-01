NASA зафиксировало первую с октября 2017 года вспышку M-класса на Солнце

Фото: Joy Ng / Solar Dynamics Observatory / NASA

Оборудование американского космического агентства NASA 29 мая зарегистрировало на Солнце вспышку, сообщается на сайте организации. По данным NASA, эта вспышка относится к вспышкам М-класса, она стала мощнейшей с с октября 2017 года.

Ученые полагают, что это может быть началом нового солнечного цикла. «Вспышки на солнце, которые нарастают и становятся более активными, вполне могут быть предвестниками его нового цикла», — говорится в сообщении.

Излучение от вспышки не способно навредить людям, однако они могут нарушить работу GPS и связи.

По мере того, как Солнце проходит свой естественный 11-летний цикл, его активность растет и падает, также количество солнечных пятен увеличивается или уменьшается, указывает NASA.