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NASA зафиксировало первую с октября 2017 года вспышку M-класса на Солнце

Фото: Joy Ng / Solar Dynamics Observatory / NASA
Фото: Joy Ng / Solar Dynamics Observatory / NASA

Оборудование американского космического агентства NASA 29 мая зарегистрировало на Солнце вспышку, сообщается на сайте организации. По данным NASA, эта вспышка относится к вспышкам М-класса, она стала мощнейшей с с октября 2017 года.

Ученые полагают, что это может быть началом нового солнечного цикла. «Вспышки на солнце, которые нарастают и становятся более активными, вполне могут быть предвестниками его нового цикла», — говорится в сообщении.

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Излучение от вспышки не способно навредить людям, однако они могут нарушить работу GPS и связи.

По мере того, как Солнце проходит свой естественный 11-летний цикл, его активность растет и падает, также количество солнечных пятен увеличивается или уменьшается, указывает NASA.

Сейчас ученые следят за количеством вспышек, поскольку оно является ключом к определению дат «солнечного минимума», который даст официальное начало двадцать пятому солнечного циклу. Ученым потребуется от 6 до 12 месяцев наблюдений, чтобы сделать окончательные выводы.

В 2017 году российские астрофизики зафиксировали исчезновение всех пятен с обращенной к Земле стороны Солнца. Как поясняли  специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н.Лебедева РАН, каждые 11 лет единственная звезда Солнечной системы меняет цикл активности, это явление получило название цикл Швабе. Минимума число пятен на поверхности Солнца достигает примерно посередине цикла. 

Теги: NASA, Солнце
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