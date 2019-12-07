Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле

Крупный астероид 1998 HL1, приблизившийся к Земле в октябре этого года, может вновь подойти к планете спустя почти полтора года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории Николая Киселева.

Ученый уточнил, что период обращения астероида составляет 1,39 земного года. Исходя из этих данных, в следующий раз астероид приблизится к Земле примерно через год и пять месяцев.

По словам Киселева, в обсерватории на протяжении нескольких ночей изучали отражательную способность астероида. В результате наблюдений ученым удалось установить поляризационные характеристики небесного тела, а также получить данные по блеску астероида. Киселев сообщил, что ученые также смогли определить размер астероида — 326 м. При этом заведующий лабораторией уточнил, что ранее диаметр астероида оценивали в 990 м.

Киселев отметил, что более детальное изучение характеристик астероидов, приближающихся к Земле, в перспективе поможет отправлять к ним специальные аппараты для их разрушения.

В октябре этого года СМИ сообщали, что к Земле должны приблизиться два астероида, включая 162082 (1998 HL1). Как передавала газета Express со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, 1998 HL1 достигал почти 1 км в диаметре. По данным портала Space.com, 25 октября этого года астероид прошел на расстоянии 6,21 млн км от Земли, наибольшее сближение с планетой произошло в 13:17 (20:17 мск).