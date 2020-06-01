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Политика ,  
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Путин назначил руководителей главков МВД в трех регионах

Президент Владимир Путин назначил начальников региональных управлений МВД в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО), а также в Смоленской области и Республике Коми. Об этом РБК сообщили два источника в центральном аппарате МВД.

Начальником управления МВД России по ЯНАО стал полковник полиции Сергей Костенко. Эта должность была вакантна, врио руководителя МВД автономного округа был полковник полиции Игорь Степанчук.

Управление МВД по Смоленской области возглавил полковник полиции Валерий Саржин. У этого управления также не было утвержденного начальника.

Министром внутренних дел Республики Коми стал полковник полиции Андрей Сицкий. До этого назначения врио министра был полковник полиции Владислав Мингела.

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В этот же день президент произвел еще ряд назначений в МВД. Начальником следственного департамента МВД и заместителем министра Владимира Колокольцева назначен генерал-майор полиции Сергей Лебедев. В указе президента говорилось, что одновременно с новым назначением Лебедев освобождается от прежней должности главы управления МВД по Рязанской области.

Новым начальником полиции Москвы и заместителем начальника Главного управления МВД по Москве назначен генерал-майор Игорь Зиновьев.

Теги: кадровые назначения, Владимир Путин, субъекты РФ
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