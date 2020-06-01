Путин назначил руководителей главков МВД в трех регионах

Президент Владимир Путин назначил начальников региональных управлений МВД в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО), а также в Смоленской области и Республике Коми. Об этом РБК сообщили два источника в центральном аппарате МВД.

Начальником управления МВД России по ЯНАО стал полковник полиции Сергей Костенко. Эта должность была вакантна, врио руководителя МВД автономного округа был полковник полиции Игорь Степанчук.

Управление МВД по Смоленской области возглавил полковник полиции Валерий Саржин. У этого управления также не было утвержденного начальника.

Министром внутренних дел Республики Коми стал полковник полиции Андрей Сицкий. До этого назначения врио министра был полковник полиции Владислав Мингела.