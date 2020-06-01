Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО

По данным источников РБК, место Сергея Плахих на посту главы полиции главного управления МВД по Москве назначен бывший глава МУРа генерал-майор Игорь Зиновьев

Игорь Зиновьев (Фото: МВД РФ)

Новым начальником полицииистолицы и заместителем начальника главного управления МВД по Москве назначен генерал-майор Игорь Зиновьев. Об этом рассказали РБК источники в центральном аппарате МВД России и ГУ МВД по Москве. По словам собеседников РБК, нового руководителя еще не представили личному составу.

О назначении Зиновьева также сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

РБК направил запрос в управление информации МВД.

Ранее столичную полицию возглавлял генерал Сергей Плахих, в феврале он подал в отставку в связи с выходом на пенсию. РБК в феврале называл Зиновьева основным кандидатом в его сменщики.