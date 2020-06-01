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В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Екатеринбург
Екатеринбург (Фото: МЧС России)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.

Он отметил, что ежедневно в области выявляют более 200 новых случаев заражения. «Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня», — сказал он.

Куйвашев сообщил, что провел несколько совещаний по вопросу распространения коронавируса в регионе и обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Губернатор заявил, что договорился с ведомством ежедневно сверять цифры. По его словам, если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев заболевания, то, возможно, в регионе начнут снимать ограничения со следующей недели.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Он рассказал, что первыми должны открыться магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом. Куйвашев отметил, что организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил.

В связи с решением главы региона в Свердловской области продлили масочный режим и обязательную самоизоляцию для граждан от 65 лет и старше. Помимо этого в регионе продлили пропускной режим для жителей тех территорий, где обстановка с коронавирусом признана неблагополучной.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Свердловская область, коронавирус, ограничения
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