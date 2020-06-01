В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Екатеринбург (Фото: МЧС России)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.

Он отметил, что ежедневно в области выявляют более 200 новых случаев заражения. «Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня», — сказал он.

Куйвашев сообщил, что провел несколько совещаний по вопросу распространения коронавируса в регионе и обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Губернатор заявил, что договорился с ведомством ежедневно сверять цифры. По его словам, если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев заболевания, то, возможно, в регионе начнут снимать ограничения со следующей недели.

Он рассказал, что первыми должны открыться магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом. Куйвашев отметил, что организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил.