Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Владимир Путин во время беседы с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава» (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время беседы в режиме видеоконференции с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава», поздравил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову с рождением сына. Об этом сообщает Кремль.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России», — сказал глава государства.

Кузнецова в ходе беседы сообщила Путину о необходимости реформы органов опеки. По ее словам, число жалоб на их работу выросло на 23%. Региональные проверки, данные прокурорских проверок и следственных органов подтвердили системные сбои в работе этой структуры, отметила омбудсмен.

О рождении седьмого ребенка Кузнецова сообщила 28 мая.