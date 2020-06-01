Общество , 01 июн, 15:03
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Кузнецова предложила Путину провести реформу органов опеки
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила президенту Владимиру Путину о необходимости реформы органов опеки. Об этом она заявила во время встречи с главой государства, приуроченной к Дню защиты детей.
Кузнецова рассказала, что число жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.
«И со своей стороны мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», — сказала она (цитата по «РИА Новости»)
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