Кузнецова предложила Путину провести реформу органов опеки

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила президенту Владимиру Путину о необходимости реформы органов опеки. Об этом она заявила во время встречи с главой государства, приуроченной к Дню защиты детей.

Кузнецова рассказала, что число жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.

«И со своей стороны мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», — сказала она (цитата по «РИА Новости»)

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