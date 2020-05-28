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Кузнецова сообщила о рождении седьмого ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова родила сына, который стал ее седьмым ребенком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков», — сказала она, отметив, что это ее «арифметика счастья».

У Кузнецовой появился седьмой ребенок

Кузнецова родилась в Пензе в 1982 году, в 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «педагог-психолог». В 2015 году она стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин назначил ее уполномоченным по правам ребенка.

Ее муж — священник Русской православной церкви (РПЦ) Алексей Кузнецов. У них есть дочери Дарья и Мария, а также сыновья Николай, Тимофей, Иван и Лев.

Теги: Анна Кузнецова, дети
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