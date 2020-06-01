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Участок Канала имени Москвы вновь закрыли для судоходства из-за протечки

Канал имени Москвы
Канал имени Москвы (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Часть Канала имени Москвы, который соединяет столицу с Волгой, закрыта для навигации с 8 мая из-за обнаруженной протечки, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Протечка обнаружена на участке канала № 294 между шлюзами № 7 и 8. С 8 мая проблемная часть закрыта для судоходства из-за «проведения инженерных изысканий».

«Разрабатывается план мероприятий по выполнению аварийно-восстановительных работ на поврежденном участке канала № 294», — указала пресс-служба. Завершение ремонта и восстановление движения по каналу запланировано на 16 июля.

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«Причиной временного закрытия навигации на канале № 294 Тушинского РГС стали последствия допущенных в 2000 году серьезных ошибок при проектировании и строительстве Нововолоколамского тоннеля», — сообщили РБК в пресс-службе Канала имени Москвы. Сейчас вода на аварийном участке спущена, найдено и локализовано место протечки.

Пресс-служба канала также сообщила, что это гидротехническое сооружение эксплуатируется с 1937 года и давно нуждается в полномасштабной реконструкции. «Текущий ремонт, регулярно проводимый в межнавигационный период, не может полностью снять ряд системных проблем, для решения которых нужен комплексный подход», — объяснили представители канала. После завершения технических изысканий планируется провести конкурс и начать разработку проекта полной реконструкции.

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Низкое качество строительных материалов и ошибки проектирования канала в январе 2019 года привели к провалу грунта в Тушинском тоннеле, тогда аварийный участок также закрывали для ремонта.

О том, что Канал имени Москвы, ремонтировавшийся в 2019 году после аварии в районе Тушинского тоннеля, снова закрыт из-за протечки, ранее сообщал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». По данным газеты, протечка в системе канала в начале мая 2020-го обнаружилась в том же месте, где в 2019-м проводили восстановительные работы. Собеседники издания отметили, что причинами могут быть некачественные работы и плохой выбор суглинка (вид почвы).

Как уточняет издание, основной перевозчик на этом маршруте — «Порт Коломна». Глава компании Владимир Алексеев заявил «Коммерсанту», что из-за простоя во время прекращения навигации теряется около 50 млн руб. По его словам, компания окажет помощь в ремонте канала.

Теги: Канал имени Москвы, Москва, судоходство, авария, новости РБК
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Глава Канала им. Москвы назвал причину затопления Тушинского тоннеля
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