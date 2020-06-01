Участок Канала имени Москвы вновь закрыли для судоходства из-за протечки

Канал имени Москвы (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Часть Канала имени Москвы, который соединяет столицу с Волгой, закрыта для навигации с 8 мая из-за обнаруженной протечки, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Протечка обнаружена на участке канала № 294 между шлюзами № 7 и 8. С 8 мая проблемная часть закрыта для судоходства из-за «проведения инженерных изысканий».

«Разрабатывается план мероприятий по выполнению аварийно-восстановительных работ на поврежденном участке канала № 294», — указала пресс-служба. Завершение ремонта и восстановление движения по каналу запланировано на 16 июля.

«Причиной временного закрытия навигации на канале № 294 Тушинского РГС стали последствия допущенных в 2000 году серьезных ошибок при проектировании и строительстве Нововолоколамского тоннеля», — сообщили РБК в пресс-службе Канала имени Москвы. Сейчас вода на аварийном участке спущена, найдено и локализовано место протечки.