Песков назвал выплаты детям по 10 тыс. руб. инициативой Путина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Инициатива выплачивать детям от трех до 16 лет по 10 тыс. руб. принадлежит президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это президентская инициатива собственная, и не только она», — сказал он.

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в период эпидемии коронавируса во время обращения к россиянам 11 мая. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет перечислят по 10 тыс. руб., а на каждого ребенка до трех лет — по 5 тыс. руб.



Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. должны получить от государства и семьи, в которых есть подростки в возрасте 16–17 лет. По ее мнению, эта социальная категория в большинстве случаев находится на попечении родителей и не имеет возможности найти полноценную работу, а расходы на их содержание мало чем отличаются от расходов на взрослых.