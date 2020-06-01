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В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 183 088 человек, 82 239 из них выздоровели.

Москва продолжает лидировать по количеству новых заболевших. На втором месте  — Подмосковье (728 новых случаев), на третьем — Санкт-Петербург с 364 новыми зараженными.

В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 2 тыс. пациентов
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего в России за последние 24 часа выявили 9035 новых зараженных. Число заболевших по стране на 1 июня составило 414 878.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки от коронавирусной инфекции в столице вылечились 2096 человек. По сравнению с предыдущим днем эта цифра увеличилась более чем на 200 человек — 31 мая сообщалось о 1855 выписавшихся из больниц.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, эпидемия
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