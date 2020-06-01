В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 183 088 человек, 82 239 из них выздоровели.

Москва продолжает лидировать по количеству новых заболевших. На втором месте — Подмосковье (728 новых случаев), на третьем — Санкт-Петербург с 364 новыми зараженными.

Всего в России за последние 24 часа выявили 9035 новых зараженных. Число заболевших по стране на 1 июня составило 414 878.