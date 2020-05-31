В Москве число заболевших COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве впервые за неделю число новых заразившихся коронавирусом превысило число вылечившихся пациентов. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки в столице подтверждено 2595 новых диагнозов COVID-19. При этом из больниц выписались 1855 человек. Последний раз количество новых случаев заражения превышало число выздоровевших 24 мая.

Всего к 31 мая в Москве выявлены 180 791 носитель коронавирусной инфекции. От болезни вылечились 80 179 человек. Число летальных исходов за сутки выросло на 69 и достигло 2477 с начала эпидемии.

В последний день весны число заразившихся коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек — оперативный штаб сообщил о 405 843 подтвержденных случаев. За сутки цифра увеличилась на 9268.