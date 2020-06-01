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В Петербурге на территории больницы загорелся мобильный морг

В Санкт-Петербурге произошел пожар в контейнере-рефрижераторе для временного хранения тел умерших на территории Городской многопрофильной больницы №2. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу

«В рефрижераторе размером 2 м на 6 м, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», — сказали в пресс-службе.

В комитете по здравоохранению Петербурга РБК заявили, что огонь вспыхнул в 2:00 ночи, хранящиеся в мобильном морге тела не пострадали. Там также указали, что загоревшийся рефрижератор юридически не относится к больнице, он принадлежит городскому патологоанатомическому бюро.

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Фото: ТАСС

Городская больница №2 относится к числу медучреждений Петербурга, которые принимают заболевших коронавирусной инфекцией, пневмонией, ОРВИ и гриппом.

В начале мая телеканал «Санкт-Петербург» сообщил со ссылкой на комитет Петербурга по здравоохранению, что на территории восьми больниц города, где лежат больные с коронавирусом, появились временные холодильные установки для хранения умерших. Канал указал, что это предусмотрено планом организации системы здравоохранения в условиях пандемии.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Источник «Интерфакса» уточнял 30 апреля, что мобильные морги — это «подстраховка» на крайний случай. По его словам, на тот момент рефрижераторы не использовали по назначению, так как в в патологоанатомических отделениях и моргах хватало мест.

В конце мая губернатор города Александр Беглов смягчил масочный режим в Петербурге. Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе «непростая», но «есть тенденция к замедлению».

По последним данным федерального оперативного штаба, в городе выявили 16 313 заболевших, из них умерли 213 человек.

Теги: Санкт-Петербург, новости РБК, морг, пожар, коронавирус
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