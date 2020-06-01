В Петербурге на территории больницы загорелся мобильный морг

В Санкт-Петербурге произошел пожар в контейнере-рефрижераторе для временного хранения тел умерших на территории Городской многопрофильной больницы №2. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу

«В рефрижераторе размером 2 м на 6 м, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», — сказали в пресс-службе.

В комитете по здравоохранению Петербурга РБК заявили, что огонь вспыхнул в 2:00 ночи, хранящиеся в мобильном морге тела не пострадали. Там также указали, что загоревшийся рефрижератор юридически не относится к больнице, он принадлежит городскому патологоанатомическому бюро.

Городская больница №2 относится к числу медучреждений Петербурга, которые принимают заболевших коронавирусной инфекцией, пневмонией, ОРВИ и гриппом.