В России сделали более 10,9 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

К 1 июня в России провели более 10,9 млн лабораторных тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией со ссылкой на Роспотребнадзор.

«За последние сутки проведено 279,9 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего к утру понедельника, по данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей на всей территории России остаются 304 808 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что к 29 мая в стране было проведено 10 млн тестов. Таким образом, за три дня их количество выросло почти на 900 тыс.