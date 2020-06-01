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В России сделали более 10,9 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

К 1 июня в России провели более 10,9 млн лабораторных тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией со ссылкой на Роспотребнадзор.

«За последние сутки проведено 279,9 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего к утру понедельника, по данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей на всей территории России остаются 304 808 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня
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Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что к 29 мая в стране было проведено 10 млн тестов. Таким образом, за три дня их количество выросло почти на 900 тыс.

В мае вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации, заявляла, что Россия является абсолютным лидером в мире по числу проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США проведено более 16,9 млн тестов на COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, тесты, Россия
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