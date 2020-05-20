Голикова заявила о лидерстве России по тестированию на COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия является мировым лидером по количеству проведенных лабораторных тестов на коронавирус. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в рамках парламентского часа в Совете Федерации.

«На 20 мая проведено более 7,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. И вы знаете, что Россия по тестированию является абсолютным лидером в мире», — сказал Голикова.

По ее словам, тестирование сейчас проводится в 650 лабораториях, среди которых лаборатории Роспотребнадзора и государственных медучреждений и 90 частных лабораторий.

«На середину мая в госреестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих их производство, включены сведения о 24 тест-системах», — добавила вице-премьер.