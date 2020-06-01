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Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные принимающего газотранспортного оператора Германии Gascade.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на информацию Gascade, поставки из России возобновились в 6:00 утра по европейскому времени. Из забронированных 36,1 млн киловатт-часов, по данным «РИА Новости», с 6:00 до 7:00 прокачали 24,5 млн киловатт-часов (около 2,3 млн куб. м). Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.

Как пишет ТАСС, по данным европейских газотранспортных операторов, на июнь мощности польского участка газопровода по итогам прошедшего в мае аукциона забронированы примерно на 93%.

Контракт поставки газа через Польшу был подписан в 1996 году, он истекал в 2022 году с возможностью продления. В ноябре 2019 года Польша объявила о расторжении соглашения. Президент правления польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк сообщил, что это должно обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в страну, а заменой российскому газу станут сжиженный природный газ и газ c норвежских месторождений. После разрыва контракта для поставок газа «Газпром» должен бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System.

