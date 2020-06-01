Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

Елена Воробей (Фото: Наталия Шаханова / GLobal Look Press)

Заслуженная артистка России Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Позвонили и сказали, что у меня положительный тест на COVID-19», — сказала Воробей в видеообращении к подписчикам 31 мая. По словам артистки, о заражении она узнала три дня назад.

Воробей рассказала, что сначала симптомов болезни, кроме легкого кашля и легкого недомогания, не было. Но на второй день самочувствие артистки ухудшилось — сильно болела спина, от мышечной боли она не могла спать.

«Теперь предстоит пройти компьютерную томографию, чтобы выяснить, есть ли пневмония», — добавила Воробей. Она поблагодарила своих лечащих врачей, а также посоветовала поклонникам пить больше воды, не экспериментировать с самолечением и в случае ухудшения самочувствия сразу же обращаться в больницу.