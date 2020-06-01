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В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих

Большой грузовик проехал через толпу протестующих на мосту в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщает департамент общественной безопасности Миннесоты.

Водитель грузовика «спровоцировал толпу мирных демонстрантов», говорится в сообщении, сейчас его арестовали. По данным департамента, никто из протестующих не пострадал. Сам водитель госпитализирован с не угрожающими жизни травмами, говорится в сообщении.

Как передает NBC news, грузовик двигался на толпу на полной скорости, из-за чего протестующим пришлось бежать в сторону. Губернатор Миннеаполиса Тим Вальц сообщил, что грузовик нелегально проехал на закрытую трассу, пишет телеканал. Его мотивы пока неизвестны.

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Протесты в Миннеаполисе и других крупных городах США продолжаются уже в течение нескольких дней после того, как при задержании полицейскими 25 мая погиб афроамериканц Джордж Флойд. Из-за протестов в Миннеаполисе объявили режим ЧС, а 29 мая в городе ввели комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в более 500 бойцов Национальной гвардии.

Теги: США, протест, грузовик
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