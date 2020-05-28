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Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Ношение перчаток и масок из-за коронавируса не только бесполезно, но и вредно. Об этом «Интерфаксу» сообщил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

В ходе экспериментов, которые показывают, что коронавирус живет на поверхностях 24–72 часа, выявляют не живой вирус, а нежизнеспособный, рассказал он. Зверев отметил, что подобные сложноустроенные вирусы долго не живут, а разлагаются. Поэтому ношение перчаток не имеет смысла и даже вредно, заявил вирусолог.

«Мы собираем на них все что можно — и грибки, и бактерии, и аллергены — и тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу. Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера», — сказал он.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Академик отметил, что перчатки портят кожу и могут вызвать дерматит, а она является защитным механизмом человека, частью врожденного иммунного ответа. Зверев заявил, что кожа защищает гораздо лучше перчаток. Кожу также портят антисептики, которые уничтожают полезную микрофлору, сообщил он.

Зверев также выступил против ношения масок, так как «на улице не летает вирус». По его словам, если соблюдать социальную дистанцию, то инфекция не передастся. Академик уточнил, что маску нужно надевать в местах скопления людей, в метро, магазинах, однако «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред». Он отметил, что через два часа это средство защиты превращается в «средство распространения инфекции». Зверев заявил, что в воздухе помимо коронавируса есть грибы и бактерии, которые оседают на маске и могут заразить человека.

По его мнению, из-за подобных мер ожидается рост заболеваемости бронхиальной астмой, эмфиземой легких, а также числа аллергических, грибковых и бактериальных заболеваний.

Вирусолог также усомнился в целесообразности дезинфекции улиц. По его словам, в результате вырастут бактерии, которые будут устойчивы к дезинфицирующим веществам. «Потом какая-нибудь синегнойная палочка попадет в медклинику, и вы никакими санитарными методами ее оттуда не выведете», — сообщил он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня. Маски или респираторы нужно будет надевать при любом выходе из дома.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, маски, академик
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