Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток

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Ношение перчаток и масок из-за коронавируса не только бесполезно, но и вредно. Об этом «Интерфаксу» сообщил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

В ходе экспериментов, которые показывают, что коронавирус живет на поверхностях 24–72 часа, выявляют не живой вирус, а нежизнеспособный, рассказал он. Зверев отметил, что подобные сложноустроенные вирусы долго не живут, а разлагаются. Поэтому ношение перчаток не имеет смысла и даже вредно, заявил вирусолог.

«Мы собираем на них все что можно — и грибки, и бактерии, и аллергены — и тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу. Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера», — сказал он.

Академик отметил, что перчатки портят кожу и могут вызвать дерматит, а она является защитным механизмом человека, частью врожденного иммунного ответа. Зверев заявил, что кожа защищает гораздо лучше перчаток. Кожу также портят антисептики, которые уничтожают полезную микрофлору, сообщил он.