Трамп допустил признание «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить ультралевое движение «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По данным телеканала CNN, в субботу в Портленде (Орегон) пройдут протестные акции многочисленных групп ультраправых активистов. Одновременно с ними намерены выступить сторонники антифашистского движения «Антифа». Полиция предпринимает меры по обеспечению безопасности в случае столкновений между представителями ультраправых и их противниками. Мэр Портленда попросил горожан воздержаться от участия в протестных акциях.

«Очень серьезно рассматривается возможность признать «Антифа» террористической организацией. За ситуацией в Портленде ведется пристальное наблюдение. Надеюсь, мэр справится со своей работой», — заявил Трамп.

Оппоненты президента часто обвиняют его в симпатиях к ультраправым. Сам он это отрицает.