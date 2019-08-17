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Трамп допустил признание «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить ультралевое движение «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По данным телеканала CNN, в субботу в Портленде (Орегон) пройдут протестные акции многочисленных групп ультраправых активистов. Одновременно с ними намерены выступить сторонники антифашистского движения «Антифа». Полиция предпринимает меры по обеспечению безопасности в случае столкновений между представителями ультраправых и их противниками. Мэр Портленда попросил горожан воздержаться от участия в протестных акциях.

«Очень серьезно рассматривается возможность признать «Антифа» террористической организацией. За ситуацией в Портленде ведется пристальное наблюдение. Надеюсь, мэр справится со своей работой», — заявил Трамп.

Оппоненты президента часто обвиняют его в симпатиях к ультраправым. Сам он это отрицает.

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Фантомные боли: как Дональд Трамп стал заложником ультраправых

В последние несколько лет в США не раз происходили столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В 2017 году неонацист протаранил на автомобиле толпу протестующих в Шарлоттсвилле (Вирджиния). В результате инцидента погибла женщина, 38 человек были ранены.

Теги: Дональд Трамп, Антифа, ультраправые
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