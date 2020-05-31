Попова сообщила о связи коронавируса со свертываемостью крови

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Течение COVID-19, вызванного коронавирусом, может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде вэфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в начале распространения коронавируса еще не было известно как он воздействует на человека во время клинических проявлений. Попова отметила, что с самого начала считалось, что это «истинная пневмония».

«Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — сказала она.

Ранее в мае профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова отмечала, что в начале эпидемии, еще неизвестно, как с ней бороться. В связи с этим не стоит стремиться переболеть COVID-19 как можно скорее, заявила она.