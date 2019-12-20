В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

По замыслу МВД, полицейских могут наделить правом на время изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. При этом, считают в ведомстве, такая мера не должна повлечь за собой лишение родительских прав

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МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе в структуре МВД Станислава Колесника.

По его словам, правоохранительные органы сталкиваются со случаями, которые требуют «незамедлительных мер». Он пояснил, что речь идет не об изъятии ребенка, а о «временной, скажем так, его изоляции от опасной ситуации».

Колесник добавил, что сейчас такими полномочиями, согласно Семейному кодексу, наделены только органы опеки. Он также отметил, что предпринять какие-либо действия они могут в рабочее время, в остальных случаях на все сообщения о противоправных действиях реагирует полиция.

В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов рискуют превысить полномочия или совершить действия, за которые их можно обвинить в халатности, сказал Колесник. Детей, оказавшихся в беспомощном состоянии, по его словам, полицейские должны определять в специальные учреждения. В связи с этим МВД предлагает скорректировать 77-ую статью Семейного кодекса («Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»).