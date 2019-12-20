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В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
По замыслу МВД, полицейских могут наделить правом на время изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. При этом, считают в ведомстве, такая мера не должна повлечь за собой лишение родительских прав
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе в структуре МВД Станислава Колесника.

По его словам, правоохранительные органы сталкиваются со случаями, которые требуют «незамедлительных мер». Он пояснил, что речь идет не об изъятии ребенка, а о «временной, скажем так, его изоляции от опасной ситуации».

Колесник добавил, что сейчас такими полномочиями, согласно Семейному кодексу, наделены только органы опеки. Он также отметил, что предпринять какие-либо действия они могут в рабочее время, в остальных случаях на все сообщения о противоправных действиях реагирует полиция.

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
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В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов рискуют превысить полномочия или совершить действия, за которые их можно обвинить в халатности, сказал Колесник. Детей, оказавшихся в беспомощном состоянии, по его словам, полицейские должны определять в специальные учреждения. В связи с этим МВД предлагает скорректировать 77-ую статью Семейного кодекса («Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»).

Колесник отметил, что изъятие ребенка из семьи на основании этой статьи не должно повлечь за собой лишение родительских прав. «Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы также и предложения уже готовим и направляем», — заявил сотрудник МВД.

Согласно приведенной Колесником статистике, за четыре года в России на 92% выросло количество преступлений, которые родители совершают в отношении детей: на 50% увеличилось число убийств и на 48% — случаев истязания ребенка.

В декабре Совет по правам человека предложил президенту Владимиру Путину реформировать систему опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей. В частности, там считают необходимым изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой — «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

Эксперты также утверждают, что изолировать от семьи необходимо не детей, а взрослых, которые представляют для них угрозу. В тех случаях, когда ребенка все же изъяли из семьи, согласно предложению СПЧ, его следует передать не в детский дом, а к другим родственникам, либо во временную приемную семью.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: МВД, изъятие детей
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