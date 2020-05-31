Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге

Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Госдепартамента.

Речь идет о нескольких особняках в районе Шоусон-Хилл, которые оцениваются в $1,3 млрд. Эту недвижимость правительство США приобрело в 1948 году.

«Бюро по операциям с имуществом Государственного департамента США регулярно проверяет зарубежные активы правительства в рамках своей глобальной программы реинвестирования», — говорится в сообщении.

Решение о реализации недвижимости было принято из-за продолжающихся протестов в административном районе Китая и усиливающегося напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином.