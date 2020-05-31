Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

Домашние животные могут заболеть коронавирусной инфекцией, но заразить ей человека они не способны. Об этом написал врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников в Telegram.

«Через домашних животных — нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет!», — заявил он, описывая пути передачи COVID-19 и степень их вероятности.

По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный. Весьма вероятна передача инфекции через слизистые оболочки глаз и рта. Риск заразиться через поверхности — овощи, посылки, ручки тележек в магазинах — совсем небольшой. То же самое и с кровью.

К невозможным способам подхватить коронавирус врач отнес заражение через воду, кожу рук, бытовые системы вентиляции, при беременности и родах от матери к плоду.