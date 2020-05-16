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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом на улице

Коронавирусом невозможно заразиться на улице, так как он живет только в организме человека. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность», — сказал он.

По его словам, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Лебедев отметил, что капельный путь более вероятный, но в воздухе, его, как правило, нет.

Эксперт добавил, что можно представить ситуацию, когда человек чихнул, и в воздухе оказалось облако капелек. Однако его части разносятся на разные расстояния, а концентрация вируса в ближайшую минуту резко падает.

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Лебедев отметил, что даже если здоровый человек пройдет через подобное облако и будет глубоко дышать, то количество вируса в воздухе будет недостаточным и человек не заразится.

По его словам, ученые также изучают возможность наличия людей, которые генетически не предрасположены к коронавирусу. «Их, конечно, не много, но вероятность, что они существуют, есть», — заявил эксперт.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России выявили более 262,8 тыс. зараженных коронавирусом с начала распространения инфекции, почти 2,5 тыс. пациентов скончались. Лечение продолжают свыше 2020 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, заражение
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