Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом на улице

Коронавирусом невозможно заразиться на улице, так как он живет только в организме человека. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность», — сказал он.

По его словам, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Лебедев отметил, что капельный путь более вероятный, но в воздухе, его, как правило, нет.

Эксперт добавил, что можно представить ситуацию, когда человек чихнул, и в воздухе оказалось облако капелек. Однако его части разносятся на разные расстояния, а концентрация вируса в ближайшую минуту резко падает.