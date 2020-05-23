В Китае не выявили новых случаев COVID-19 впервые с начала эпидемии

В Китае впервые с начала эпидемии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки не было зафиксировано ни одного летального случая из-за COVID-19. При этом в ведомстве отметили, что в Китае выявили двух человек с подозрением на коронавирус.

Власти КНР также публикуют данные о случаях бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 28 таких случаев.

С начала эпидемии в материковом Китае был зафиксирован 82 971 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 78 258 человек, умерли 4634. Еще 79 заболевших остаются в больницах.