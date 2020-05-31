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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог оценил новую версию происхождения COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса. Свое мнение он высказал в эфире НСН.

Ранее китайские ученые опровергли предыдущую версию возникновения коронавируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии COVID-19. По их словам, первоисточником вируса является не рынок морепродуктов города Ухань, как считалось ранее. Генетические исследования образцов животных этого рынка показали, что у них не было COVID-19, а значит, они не могли быть источником заражения покупателей. Как сказал директор центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а «одной из его жертв». При этом точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет. Просто начинаются всякие споры, кто виноват», — сказал Альштейн. По его словам, виновных искать не стоит, так как заражение произошло «естественным путем».

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Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Альштейн добавил, что подобные выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать что-либо не имеет смысла. «Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. Сейчас там отрицательные результаты — ну, и что!» — заключил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирус выявили у более чем 6 млн человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США, на втором месте находится Бразилия, на третьем — Россия.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, COVID-19
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