Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска

В торговом центре в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по Амурской области.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в следственном управлении.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного функционирования лифта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В январе трое рабочих получили травмы при падении в шахту лифта строящегося здания в Кемерово. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что в здании велись работы по монтажу лифтового оборудования. Рабочие стояли на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась.