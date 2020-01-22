В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося здания

Трое рабочих получили травмы при падении в шахту лифта строящегося здания в Кемерово. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.

По его словам, инцидент произошел 21 января, недалеко от Притомского проспекта, 7а. Высота падения составила около шести метров.

«Они [рабочие] были госпитализированы в областную клиническую больницу им. Подгорбунского», — отметил он.

Дужик уточнил, что один пострадавший находится в реанимации, еще двое находятся в общем отделении в состоянии легкой степени тяжести.

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